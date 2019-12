Kulturring mit großem Angebot : Straelen steckt 2020 voller Kultur

Veranstaltung Kulturring Straelen: "Das wird super" am 3. April mit Künstlern aus Wien. Foto: Veranstalter

„Verschenken Sie doch mal Kultur: Eintrittskarten als Weihnachtsgeschenk!“, damit wirbt der Kulturring Straelen. Dazu steht eine reichhaltige Auswahl zur Verfügung. Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist sogar kostenlos. Der Stummfilmabend mit Live-Musik am Samstag, 25. Januar, in der Straelener Sparkasse hat sich in den vergangenen Jahren einer sehr stark steigenden Beliebtheit erfreut. Aufgeführt wird ein Klassiker von Harold Lloyd „The Kid Brother“.Die Live-Klavierbegleitung liegt wie bereits in den Vorjahren in den bewährten Händen von Richard Siedhoff aus Weimar.

Am 1. Februar kommen die Geschwister Philip und Laetitia Hahn zu einem Klavierkonzert ins Straelener Forum. Werke von Bach, Beethoven, Chopin und Brahms stehen auf dem Programm der beiden äußerst jungen „Wunderkinder“ ( neun und 16 Jahre). Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro (KS - Mitglieder zwölf Euro). „Jazz im Wintergarten“ heißt es wieder am 14. März um 20 Uhr im Straelener Hof. Mit dem „Milt Jackson Project“ kommen vier Musiker, die sich der Musik des legendären Jazz-Vibraphonisten Milt Jackson (Mitbegründer des Modern Jazz Quartett – MJQ -) verschrieben haben. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro (KS -Mitglieder zahlen zwölf Euro). Musikalisch geht es mit der A-capella Pop-Rock-Show „Das wird super“ aus Wien am 3. April 20 im Forum weiter. Die viercharismatischen Burschen begeistern mit außergewöhnlichen Arrangements und einem beeindruckenden Soundkonzept. Karten kosten im Vorverkauf 23,50 Euro (KS-Mitglieder zahlen 19,50 Euro). Die