Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks aus Geldern : Brillant inszenieren ist ihre Leidenschaft

Anna Zimmermann-Hacks nach der gelungenen Premiere im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Foto: Spütz

Geldern Die Aufführungen der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg sind längst kein Geheimtipp mehr. Mit großem Erfolg tritt die Schauspielergruppe unter Regie von Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks im Kreis auf.

Vermutlich wurde ihre Begeisterung, Theater zu spielen, schon in ihrer Kindheit geweckt. Bereits damals liebte sie es, Märchen- und Kinderbücher zu lesen, ja zu verschlingen. Immer wieder entstanden Bilder vor ihren Augen, die zu weiteren Phantasien anregten, die sie träumen ließen. Die Rede ist von der Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks. Aktuell ist die Regisseurin der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg mit dem Stück „Wie es euch gefällt“ von William Shakespeare auf Tournee. Mit Vorstellungen in den Schauspielhäusern von Kevelaer und Kleve verzauberte das 49-köpfige Ensemble seine Zuschauer. Die Aufführungen in Geldern wurden wegen des Coronavirus abgesagt.

Anna, wie sie von allen liebe- und respektvoll genannt wird, wuchs in Kevelaer auf. Als Schülerin der Liebfrauenschule Geldern machte sie mit der Theater-AG ihre ersten Schritte auf die Bühne. Es folgte eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei Haus Freudenberg. Ein Beruf, für den sie sich mit Überzeugung entschieden hatte und den sie bis heute an gleicher Wirkungsstätte ausübt. Die Liebe zu ihrem jetzigen Ehemann Jens, den sie vor 14 Jahren kennenlernte und zehn Jahre später heiratete, führte sie von der Marienstadt in die Herzogstadt.

Info Die Geschichte von Haus Freudenberg 1967 Der Kreis Kleve entscheidet, eine Anlernwerkstatt und Werkstatt für Behinderte zu errichten. Zuvor wurde schon 1966 eine Tageseinrichtung in Kalkar eröffnet . 1969 Der Kreis Kleve erwirbt das historische Anwesen mit Kloster „Haus Freudenberg“. 1984 Gründung der Haus Freudenberg GmbH, einziger Gesellschafter ist der Kreis Kleve. 2004 Die Rosendaler Werkstätten werden mit der Haus Freudenberg GmbH verschmolzen. Gesellschafter: Kreis Kleve (68,4 Prozent), LVR (25,1 Prozent) und die Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen (6,5 Prozent). 2008 Die Haus Freudenberg GmbH feiert ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum in der Rechtsform der GmbH unter anderem mit einem Nena-Livekonzert, Ostermusical und einer Romreise. 2015 Mehr als 1800 Menschen mit Behinderung bei der Haus Freudenberg GmbH und rund 400 Mitarbeiter in Betreuung und Verwaltung, darin Auszubildende und Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstler und Teilnehmer des freiwilligen sozialen Jahres.

Beruf und Partnerschaft konnten ihre Theaterleidenschaft nicht bremsen. Sie schloss sich der Veerter Laienschauspielergruppe an, und parallel dazu rief sie an ihrem Arbeitsplatz eine Theatergruppe ins Leben. Unter ihrer Leitung wurden erste Stücke aufgeführt, aber noch „hausintern“. Während dieser Zeit verspürte sie den Drang, dazulernen zu wollen. Zum einen, um ihrem eigentlichen Beruf besser nachkommen und die Mitglieder ihrer kleinen Theatergruppe weiter in ihren Fähigkeiten stärken zu können. Und zum anderen, um ihrem eigenen Anspruch an gut gemachtes Theater näher zu kommen. Die Folge: Sie entschied sich im Jahre 2011 für einen Studiengang Theaterpädagogik. Die Kosten musste sie selber tragen. Vier lange Jahre der Entbehrung lagen vor ihr, in denen sich ihre Wochenend-Aktivitäten fast ausschließlich in den Hörsälen in Neuss und Essen abspielten. 2015 legte sie beim Bundesverband Theaterpädagogik (BuT) erfolgreich ihre Prüfung ab.

Mit ihrem unerschütterlichen Optimismus schafft sie es jedes Jahr aufs Neue, bei den Theaterproben die Darsteller zu begeistern und das Mögliche aus ihnen herauszukitzeln. „Ihr Talent ist, dass es ihr mit ihrer freundlichen und motivierenden Art gelingt, einen Sack Flöhe zu hüten“, meint Steffi Seifert, die selber der Theaterwerkstatt angehört. Und mit dem Sack Flöhe ist eine bunte Truppe von Laienschauspielern und Menschen mit Behinderung gemeint. Als weiteres positives Kennzeichen beschreibt Stephan Sommer, Gremiumsmitglieder der Theaterwerkstatt, ihre Fähigkeit, stets für neue Sachen offen zu sein, ohne sich dabei selber zu blockieren. „Aber nur bis zu einem gewissen Grad“, so Sommer weiter, „ dann hat sie klare Vorstellungen und lässt nicht mehr mit sich reden. Und das ist auch gut so.“

Ihre absolute Paradedisziplin ist die Gabe, Jahr für Jahr den Schauspielern ihre Rollen auf den Leib zu schneidern. „Natürlich setze ich mich mit diesem Thema sehr intensiv und viele Wochen vor der eigentlichen Rollenvergabe auseinander“, so die Mutter einer dreijährigen Tochter. „Ich lese sehr viele Bücher, also Theaterstücke, und dann läuft vor meinem geistigen Auge ein Film ab, wie die Aufführung aussehen könnte. Und mit dieser Vorstellung kann ich die Rollen besetzen.“ Ganz so einfach ist es nun doch nicht, und nachgefragt führt sie weiter aus: „Man muss den Menschen sehen und ihn bewusst wahrnehmen. Nur dann erkennt man seinen Charakter und sein Potential.“

Die Theaterpädagogin, die in knapp sechs Monaten zum zweiten Mal Mutter wird und im nächsten Jahr einen runden Geburtstag feiern darf, ist eine Power-Frau, bei der Stillstand mit Rückschritt gleichzusetzen wäre. Dementsprechend formuliert sie weitere Ziele: „Fünf Aufführungen in zwei Wochen hier im Kreis Kleve sind okay. Mehr sollte es nicht werden. Trotzdem möchte ich vor allem die ,Freudenberg-Beschäftigten’ mit meiner Art, Theater zu machen, weiter in ihrer Persönlichkeit stärken.“

Letzte Anweisungen bei der Generalprobe, mit Max Meyer und Laura Sakowitz. Foto: Spütz

Letzte Anweisungen bei der Probe im Konzert- und Bühnenhaus mit Ingo Tebarth und Anke Kirking. Foto: Spütz