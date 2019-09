Premiere beim KLT in Straelen : KLT Straelen spielt Beatrice Ferrolis „Wunschträume“

Premiere und weitere Aufführungen am Wochenende.

Worum geht es? Rechtsanwalt Philipp und seine Gattin Gerda erwarten sehnsüchtig die Rückkehr ihres Sohnes Robert. Auch Philipps Sekretärin Charlotte, die ebenfalls in seinem Haus wohnt, ist bereits voller Ungeduld, da sie alles wissen möchte, was ihr zukünftiger Ehemann in den USA erfahren konnte. Das Ergebnis ist jedoch erdrückend.Vieles von dem, was der junge Doktor der Psychologie von sich gibt, schockt geradezu die gesamte Familie. Als noch Chicky, eine attraktive junge Frau, wie aus dem Nichts auftaucht und das harmonische Familienleben vollkommen aus dem Gleichgewicht wirft, ist die Katastrophe bereits programmiert. Selbst Willi und Lukrezia, die Hausangestellten, sind völlig aus dem Häuschen, als sie erkennen müssen, dass der hübsche Besuch alle geradezu tyrannisiert. Erst durch das Erscheinen der charmanten Carolin wendet sich die Situation wieder zum Guten.