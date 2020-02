Kreismusikschule in Geldern :  Junges Gelderner Sinfonieorchester sucht Verstärkung

Geldern Interessenten sind am 11. März eingeladen zu einem Abend der offenen Tür und zu einer offenen Probe im Gebäude der Kreismusikschule.

Zu einem Abend der offenen Tür und einer offenen Probe des Sinfonieorchesters lädt die Kreismusikschule am Mittwoch, 11. März, um 17.30 Uhr in das Musikschulgebäude an der Weseler Straße 7 in Geldern ein. Unter dem Motto „Sehen, Hören, Ausprobieren“ werden etwa eine Stunde lang alle gängigen Musikinstrumente präsentiert. Die Lehrkräfte der Kreismusikschule geben professionelle Hilfestellung beim Ausprobieren des Wunschinstruments und beantworten Fragen zu den Angeboten Musikzwerge, Musikalische Früherziehung, MusiKids, Jeki und zum Instrumental- und Tanzunterricht.

Interessierte Teilnehmer erhalten auf Nachfrage bei der Kreismusikschule vorab die Noten zum Eigenstudium. In einem ersten Kontaktgespräch über die notwendigen spieltechnischen Voraussetzungen gibt es hier auch genauere Infos über die Teilnahmemöglichkeiten. Neben der Freude am gemeinsamen Musizieren kommt im Orchester der Kreismusikschule auch der Spaß in der Gemeinschaft nicht zu kurz. Auch in diesem Jahr steht neben Proben und Konzerten wieder eine Orchesterfreizeit unter dem Motto „Orchestertreffen 2020“ auf der Jugendburg Gemen an.