Männerchöre aus Wachtendonk und Kerken : Chöre überleben im Dreierbund

Was Die gemeinsamen Proben von „Glocke“ Wachtendonk, „Cäcilia“ Wankum und „Deutscher Liederkranz“ Aldekerk sind dienstags.

Wo Im Wechsel in Hermanns Treff in Wachtendonk und im Haus Peuten in Wankum

Wann Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.