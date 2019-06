Schulsport : Schnelle Schüler und die Läufer-Legende

Die Autogramme des legendären Mittelstrecklers Willi Wülbeck sind beim Nachwuchs immer noch begehrt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

NIEUKERK Rund 3300 Mädchen und Jungen aus ganz Nordrhein-Westfalen machen beim Schul-Staffellauf des Energieversorgers „Innogy“ mit. Jetzt machten der Wettbewerb und der frühere Weltklasse-Athlet Willi Wülbeck in Nieukerk Station.

Der Staffellauf des Energie-Versorgers „Innogy“ ist inzwischen fester Bestandteil der sportlichen Schul-Landschaft in Nordrhein-Westfalen. „In diesem Jahr machen rund 3300 Mädchen und Jungen in 423 Staffeln mit“, sagte Ole Buers vom Organisatoren-Team am Rande des Wettbewerbs auf der Sportanlage „Am Aermen Düwel“ in Nieukerk. Die jungen Athleten geben an insgesamt 23 Standorten alles, um sich für das Finale zu qualifizieren, das am 9. Juli im Weseler Auestadion ausgetragen wird. Die jeweils zwei schnellsten Staffeln der teilnehmenden Grund- und Gesamtschulen bewerben sich dort um den Gesamtsieg.

Zehn Staffeln mit jeweils acht Schülerinnen und Schülern waren am Mittwoch in Nieukerk begeistert bei der Sache. Die St.-Petrus-Grundschule Aldekerk (2), St.-Nikolaus-Grundschule Issum (2) und die Grundschule am Pappelsee aus Kamp-Lintfort (3) stellten insgesamt sieben Teams, die gegeneinander antraten. Die Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk nahm mit drei Staffeln teil. „Wir sind bereits zum dritten Mal in Nieukerk zu Gast. Die Resonanz ist hier immer sehr erfreulich“, berichtete Buers.

Ergebnisse Die schnellsten Läufer kommen aus Aldekerk Grundschulen: 1. St-Petrus-Grundschule Aldekerk I (2:13 Minuten) 2. Grundschule am Pappelsee Kamp-Lintfort I (2:16) 3. Grundschule am Pappelsee Kamp-Lintfort II (2:17) 4. St.-Petrus-Grundschule Aldekerk II (2:18) 5. St.-Nikolaus-Grundschule Issum I (2:20) 6. Grundschule am Pappelsee Kamp-Lintfort III (2:22) 7. St.-Nikolaus-Grundschule Issum II (2:26) Gesamtschulen: 1. Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk I (2:03,58 Minuten) 2. Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk II (2:03,85) 3. Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk III (2:12)

Fabian und Sam von der Kamp-Lintforter Grundschule am Pappelsee waren kurz vor Beginn des Wettbewerbs noch sehr entspannt und gelassen. Sam verriet auch, welche Chancen er sich beim Staffellauf ausmalt: „Damals war ich einer der schnellsten in meiner Klasse. Mittlerweile bin ich nur noch im Mittelfeld.“ Der Zehnjährige hat eine ganz einfache Erklärung dafür, weshalb sein Geschwindigkeits-Vorsprung mittlerweile geschmolzen ist: „Die anderen sind einfach schneller geworden.“

Auch in diesem Jahr war der Stargast und Schirmherr des Innogy-Schulstaffellaufs wieder vor Ort, um den sportlichen Kindern die richtigen Aufwärmübungen zu zeigen. Die Rede ist von der Deutschen Leichtathletik-Legende Willi Wülbeck. Der mittlerweile 64-Jährige gehörte in den 70er und 80er Jahren zu den besten Mittelstrecklern der Welt und hält bis heute den deutschen Rekord über 800, den er im Jahr 1983 bei den Weltmeisterschaften in Helsinki aufstellte.