Reitsport : Große Fohlenschau in Pfalzdorf

Pfalzdorf (sder) Zur alljährlichen Stuteneintragung und Fohlenschau lädt der Kreispferdezuchtverein Kleve am 27. und 28. Juni in das Reitsportzentrum Heidhausen, Kalkarer Straße 290, in Goch-Pfalzdorf ein. Insgesamt 200 Zuchtstuten und Fohlen aller Rassen präsentieren hierbei die regionale Pferdezucht und gewähren einen ungetrübten Einblick in das Zuchtgeschehen im Kreis Kleve.

