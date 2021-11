Herbstaktion vor weiterführenden Schulen in Hilden und Haan : Polizei kontrolliert Licht an Schüler-Fahrrädern

Polizei kontrolliert Licht an Schüler-Fahrrädern

Herbstaktion vor weiterführenden Schulen in Hilden und Haan

Eine funktionierende Fahrradbeleuchtung ist für die Sicherheit in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig. Foto: RP/dpa, loe

Hilden/Haan In dieser Woche wird vor 21 Schulen in sechs Städten des Kreises Mettmann überprüft, ob die Beleuchtung der mit dem Fahrrad eintreffenden Schülerinnen und Schüler ordnungsgemäß funktioniert.

Dabei arbeiten die Zweiradmechaniker-Innung Mettmann, die Kreisverkehrswacht Mettmann, die Kreispolizei und weiterführende Schulen im Kreis Mettmann zusammen. Vom 8. November bis 12. Dezember werden an den teilnehmenden Schulen in den Städten Haan, Hilden, Langenfeld, Monheim und Ratingen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr alle mit einem Fahrrad zur Schule kommenden Schülerinnen und Schüler kontrolliert. Die Polizeibeamten achten auf Vollständigkeit und Funktionalität der Beleuchtungseinrichtungen der Räder.