Show auf RTL : Das müssen Sie zu „Temptation Island“ 2022 wissen

Düsseldorf Auch in diesem Jahr stellt RTL wieder Paare auf die Beziehungsprobe. Zwei Wochen sind sie getrennt und von Singles umgeben. Was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel? Alle Infos im Überblick.

Ab dem 5. April 2022 gibt es neue Folgen von „Temptation Island“. Auch in dieser Staffel stellen sich vier Paare dem Treuetest und ziehen zwei Wochen getrennt voneinander in eine Villa ein, in der es von attraktiven Singles nur so wimmelt. Lola Weippert begleitet die Paare beim Beziehungsexperiment.

Was ist „Temptation Island“?

Die Unterhaltungsshow „Temptation Island“ wurde bereits in drei Staffeln und in zwei VIP-Ausgaben auf dem Sender RTL ausgestrahlt. In dieser Dating-Reality-Show stellen vier Paare ihre Beziehung auf die Probe, indem sie zwei Wochen getrennt voneinander Zeit mit einigen Singles verbringen.

Wie funktioniert „Temptation Island“?

Vier verliebte Paare kommen gemeinsam in die Sendung, um ihre Beziehung zu testen. Die Frauen und Männer werden getrennt und wohnen zwei Wochen in separaten Villen, wo auf die vier Frauen zwölf Single-Männer warten und auf die Männer zwölf Single-Frauen. Ab dann beginnt die Zeit der Versuchung, in der die Singles um die Vergebenen werben. Die Paare bekommen regelmäßig über Video zu sehen, wie sich ihr Partner in der anderen Villa verhält. Das führt oft zu großer Enttäuschung und sorgt für einigen Diskussionsstoff. Die Staffel endet damit, dass die Pärchen wieder aufeinandertreffen und entscheiden, wie und ob es nach diesen zwei Wochen für sie als Paar weitergehen kann.

Wo wird “Temptation Island VIP” 2022 im TV und Stream übertragen?

Die 4. Staffel "Temptation Island" wird ab 5. April in der Mediathek des Streaming-Anbieters RTL+ zu sehen sein. Im wöchentlichen Rhythmus erscheinen dann zwölf reguläre Folgen und eine Wiedersehensfolge. Ob RTL die Show auch im TV zeigt, bleibt abzuwarten. Der Fernsehsender hat zumindest noch keine Sendetermine für die TV-Übertragung bekannt gegeben.

Sendetermine: Wann läuft „Temptation Island“ 2022 bei RTL+?

Am Dienstag, den 5. April 2022 geht es los, das sind alle Sendetermine von „Temptation Island“ auf RTL+ in der Übersicht:

Folge 1: 05.04.2022

Folge 2: 12.04.2022

Folge 3: 19.04.2022

Folge 4: 26.04.2022

Folge 5: 03.05.2022

Folge 6: 10.05.2022

Folge 7: 17.05.2022

Folge 8: 24.05.2022

Folge 9: 31.05.2022

Folge 10: 07.06.2022

Folge 11: 14.06.2022

Folge 12: 21.06.2022

Wiedersehen: 28.06.2022

Wo wird „Temptation Island“ gedreht?

„Temptation Island“ wird vor traumhaft schönen Kulissen an exotischen Orten gedreht. In der ersten Staffel reisten die Teilnehmer nach Thailand. Die zweite Staffel der Unterhaltungsshow wurde auf Bali gedreht. Für „Temptation Island VIP“ und die 3. Staffel mussten die Teilnehmer nicht mehr ganz so weit reisen und haben in Kroatien gemeinsam die Zeit verbracht. In der zweiten Staffel der Promi-Version verschlug es die vier Promi-Paare dann erneut nach Kroatien. Dieses Jahr geht es für die neuen Teilnehmer zum ersten Mal nach Griechenland.

Wie viele Staffeln gibt es?

Seit 2019 findet dieses Format bei RTL statt. Bisher sind drei Staffeln erschienen und zwei Sendungen mit prominenten Teilnehmern unter dem Namen „Temptation Island VIP“. Nun startet 2022 bereits die vierte Staffel der ‚normalen‘ Version.

Welche Paare sind bei „Temptation Island“ 2022 dabei?

Elli (25) und Credo (25) aus Dresden

Jessi (21) und Abdu (22) aus Heilbronn

Michelle (23) und Marc-Robin (26) aus Karlsruhe

Gloria (28) und Niko (25) aus Stuttgart

Wie ging die vergangene Staffel von „Temptation Island VIP“ 2021 aus?

Im November 2021 lief die zweite Promi-Version der Unterhaltungsshow „Temptation Island“. Mit dabei waren Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, Sandra Janina und Juliano Fernandez, Emmy Russ und Udo Bönstrup und Kate Merlan und Jakub Jarecki. Nach den hitzigen Wochen, in denen die Paare auf die Beziehungsprobe gestellt waren, trennten sich Henrik und Paulina und Emmy und Udo.

