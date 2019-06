Golf : Spannender Golf-Marathon beim GC Issum

Issum (RP) Angenehme Temperaturen und ein heftiger Schauer waren die Begleitumstände der Issumer Golfmarathon-Premiere, die der Golfclub Issum-Niederrhein jetzt in Zusammenarbeit mit seinem Partner Golf Rhein-Ruhr auf die Beine gestellt hatte.

In der dritten Runde setzte sich schließlich Christopher Niesert mit einem Score von 82 auch in der Gesamtwertung mit 243 Schlägen nach vorne und gewann als Erster den Wanderpokal. Fünf Schläge dahinter platzierte sich Matthias Dratsdrummer nach einer 85 in Runde drei mit 248 Schlägen auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Oliver Hendrix mit einer 86 in Runde drei und einer Gesamtschlagzahl von 250. Als bester Gastspieler platzierte sich Oliver Pforr (264) auf Rang vier.