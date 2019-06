Leichtathletik : Sommerabendlauf: TSV Weeze rechnet mit gelungener Premiere

Laurenz Thissen in seinem Element: Am Freitag hat der bekannte Laufsport-Moderator am Weezer Cyriakusplatz ein Heimspiel. Foto: TSV Weeze

Weeze (RP) Der TSV Weeze rechnet fest mit einer gelungenen Premiere. „Wir stellen uns auf mehr als 600 Läuferinnen und Läufer ein“ gibt sich Karl-Heinz Weyenberg, Abteilungsleiter der Leichtathletik-Abteilung, im Vorfeld sehr zuversichtlich.

Damit hat die Meldezahl für den ersten „Sommerabendlauf“ in Weeze, den der Verein im Rahmen seiner 100-Jahr-Feier ausrichtet, die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. „Es wird am Freitag auch nicht ganz so warm sein wie in den letzten Tagen“, meint Tim Dürselen, der in Zusammenarbeit mit Knut Haaver den Anfänger-Laufkursus „Von 0 auf 5000“ seit Januar trainiert hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 19 Kursteilnehmer gehen am Freitagabend an den Start.