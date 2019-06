Jugendfußball : Straelener C-Jugend feiert den Klassenerhalt

Niederrhein Qualifikationsrunden zur Niederrheinliga: Nachwuchs der Grün-Gelben gewinnt 4:0 beim VfB Bottrop.

Qualifikationsrunde zur Fußball-Niederrheinliga der A-Junioren, Gruppe 4: Kevelaerer SV – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:5 (1:1). Es sollte sich bestätigen, dass die Gäste aus Essen wie erwartet der stärkste Gegner der Gruppe sind. Trotzdem schlugen sich die KSV-Kicker sehr gut und gingen durch einen abgefälschten Freistoß von Ivan Pejic in Führung (31.) – zu diesem Zeitpunkt durften die Besucher im Hülspark-Stadion von einer großen Überraschung träumen. Doch noch vor der Pause erzielte die favorisierte Mannschaft vom Essener Uhlenkrug den Ausgleich (41.). Kurz nach Wiederanpfiff hatte Tom Schax dann die Chance zur erneuten Führung, diese wurde jedoch nicht genutzt. Zum Ende hin schwanden dann die Kräfte beim KSV – der ETB spielte seine Dominanz in der Folgezeit erfolgreich aus. Am Ende gewannen die Gäste mit 5:1 und behaupteten die Tabellenführung. Für den KSV ist die Niederrheinliga-Qualifikation damit vorzeitig gelaufen. Die Mannschaft hat nach zwei Niederlagen keine Chance mehr auf den Aufstieg. „Wir wollten mitspielen. Und das haben wir über weite Strecken auch geschafft. Die Jungs haben alles gegeben, doch leider hat es am Ende nicht gereicht“, sagte KSV-Trainer Stefan Ettwig nach dem Spiel.