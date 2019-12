Frauenfußball : In Winnekendonk gibt’s nichts zu holen

In Winnekendonk gibt’s nichts zu holen

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: Aufsteiger Viktoria demonstriert mit einem 4:0 (1:0) gegen den SV Jägerhaus Linde noch einmal seine Heimstärke. Der SV Walbeck hat beim Tabellendritten FC Mönchengladbach mit 0:2 das Nachsehen.

Damit hätten vor dem Start auch die größten Optimisten im Golddorf wohl kaum gerechnet: Aufsteiger Viktoria Winnekendonk stellt zum Abschluss der Hinserie die beste Heimelf der Niederrheinliga. Sieben Siege und ein Unentschieden sind eine tolle Bilanz und Hauptgrund dafür, dass die Mannschaft um Trainer Uli Berns aktuell den vierten Tabellenplatz belegt. Einziger Wermutstropfen ist die miserable Auswärtsbilanz – in der Fremde wartet die Viktoria noch auf den ersten Punktgewinn. Etwas durchwachsener sieht die Bilanz des SV Walbeck aus. Der Tabellenneunte vom Bergsteg muss sich allerdings keine allzu großen Sorgen um den Klassenerhalt machen.

FC Mönchengladbach – SV Walbeck 2:0 (1:0). Bereits nach neun Minuten gerieten die Walbeckerinnen beim Tabellendritten in Rückstand. Die Gladbacherinnen lieferten ein weiteres Beispiel ihrer Spielstärke und hatten die Elf vom Bergsteg über weite Strecken im Griff. Nur eine ganz klare Chance hatten die Walbeckerinnen, als Sabine Kawaters frei vor der Gladbacher Torhüterin auftauchte, diese aber mit einem Reflex den Ausgleich verhinderte. In der 50. Minute erhöhte Gladbach auf 2:0, weitere gute Möglichkeiten konnte die Walbecker Defensive in der Schlussphase verhindern. „Wir hatten gegen einen spielerisch ganz starken Gegner nur wenig Zugriff auf das Spiel. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben“, meinte Walbecks Trainer Dieter Blomm nach der Begegnung.