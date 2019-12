Vereine und Verbände : TSV Nieukerk feiert Jahrhundert-Projekt

Kerken Von einem „Aermen Düwel“ kann keine Rede sein. Der TSV Nieukerk hat jetzt eine hochmoderne Sportanlage, in die viel Geld und Fleiß investiert worden ist. Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann pfiff den ersten Kunstrasen-Kick.

Bei knackig-kalten Temperaturen um den Gefrierpunkt pilgerten weit über 100 Bürger aus Kerken-Nord zu Fuß in Richtung ihres Dorf-Sportplatzes. Mehrere weitere Dutzende schwangen sich aufs Rad oder reisten von weiter her mit dem Auto an. Schon im Eingangsbereich vor dem Vereinshaus des TSV Nieukerk lagen symbolträchtige Kunstrasen-Teppiche aus, die bereits ankündigten: „Ab heute ist es so weit, ,Kinder haben Platz’“.