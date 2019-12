Fußball : SC Auwel-Holt: Allofs hört zum Saisonende auf

Auwel-Holt (pf) Vor der anstehenden Winterpause hat Lars Allofs, Trainer des SC Blau-Weiß Auwel-Holt, mitgeteilt, dass seine Tätigkeit beim derzeit Tabellenelften der Fußball-Kreisliga A im Sommer endet. „Ich fühle mich hier pudelwohl und Auwel-Holt ist ein toll geführter Verein.

Aber ich habe von Beginn an den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich maximal drei Jahre in einem Verein aktiv sein will. Und diese Zeit läuft zum Saisonende ab. Selbstverständlich gebe ich bis zum letzten Spieltag alles für das Team und den Verein geben“, erklärte Allofs.