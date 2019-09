Fußball : B-Liga: Winnekendonk reist zur Gocher Viktoria

Gelderland Am achten Spieltag empfängt Labbeck-Uedemerbuch die Reserve der SF Broekhuysen. Zuletzt punktete die DJK respektabel.

Kevelaerer SV II – SV Walbeck II (So., 15 Uhr). Drei Spiele in Folge konnte Walbeck zuletzt nicht gewinnen. Diese Serie in Kevelaer zu beenden, ist keine leichte Aufgabe. „Mit einem Punkt wären wir am Sonntag zufrieden, aber das wird ein hartes Stück Arbeit“, betont Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens dementsprechend auch. Daran ändert auch die Niederlage Kevelaers in Twisteden zuletzt nichts. Die hohen Siege des KSV zuvor, haben aber auch eine gewisse Erwartung und Bereitschaft bei den Gegnern gesetzt. „Das ist der Nachteil, wenn man 19 Tore in sieben Tagen schießt. Auch in Walbeck werden wir uns strecken müssen“, sagt KSV-Coach Tobias Häntsch.