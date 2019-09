Frauenfußball : SV Walbeck bejubelt ersten Saisonsieg

Lisanne Grusa (r.) setzte beim Walbecker Auswärts-Kantersieg in Hemmerden den Schlusspunkt. Foto: Klaus Schopmans

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: Die Mannschaft vom Bergsteg und Aufsteiger Viktoria Winnekendonk halten sich gegen die Abstiegskandidaten SV Hemmerden und SSVg. Velbert jeweils schadlos. Die Viktoria verbessert sich auf Platz drei.

Es war ein gutes Wochenende für die beiden Niederrheinligisten aus dem Gelderland, die jeweils deutliche Erfolge bejubeln durften. Der SV Walbeck brachte mit dem 6:0-Erfolg beim Vorletzten SV Hemmerden seinen ersten Saisonsieg unter Dach und Fach. Neuling Viktoria Winnekendonk setzte seine erfolgreiche Heimserie fort und landete mit dem 5:0 gegen Schlusslicht SSVg. Velbert bereits den dritten Sieg in Folge.

SV Hemmerden – SV Walbeck 0:6 (0:2). Endlich hat es im vierten Saisonspiel mit dem ersten Erfolg der Walbecker Mannschaft geklappt. Der Sieg gegen den Tabellenvorletzten wurde für die Gäste schon zur Pflicht, diese erfüllte die Mannschaft von Trainer Dieter Blomm mit Bravour. „Wir haben über 90 Minuten Vollgas gegeben, die Zweikämpfe gewonnen und schnell nach vorne gespielt“, so der Walbecker Coach. Mit einem Pfostenschuss von Lena Jansen nach zehn Minuten deuteten die Gäste schon früh an, wohin die Reise gehen sollte. Auch Louisa Pastoors ließ noch eine gute Gelegenheit aus, ehe sie in der 24. Minute den Torreigen eröffnete. Schnell hatte sich die Anfangsnervosität gelegt, Lena Jansen erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0.