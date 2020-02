Handball : TV Issum schlägt den Lokalrivalen

Issum (him) Handball-Landesliga der Frauen: TV Issum – SV Straelen II 29:23 (11:9). Das Endergebnis klingt zwar nach einer glatten Angelegenheit. Doch die favorisierte Mannschaft des Gastgebers musste ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe der Sieg gegen den Abstiegskandidaten aus der Nachbarschaft unter Dach und Fach war.

Das sollte sich allerdings in der Schlussphase ändern, nachdem der TVI-Coach in der 48. Minute beim Stand von 19:19 seine dritte Auszeit genommen hatte. Plötzlich rissen die Blau-Weißen das Geschehen an sich und verschafften sich innerhalb weniger Minuten einen klaren Vorsprung. Konrads: „Zum Schluss haben wir uns diesen wichtigen Erfolg erkämpft. Man hat aber auch gesehen, dass noch viel Arbeit auf uns wartet.“ Am kommenden Samstag ist der TV Issum ab 17.50 Uhr beim Tabellenfünften TV Beckrath gefordert.