Handball : TV Aldekerk reist als Außenseiter zur „Mannschaft der Stunde“

Aldekerk (ütz) Handball-Regionalliga der Männer: SG Langenfeld – TV Aldekerk (Di., 20.30 Uhr, Sporthalle des Gymnasiums an der Lindberghstraße). „Ausgerechnet jetzt noch gegen Langenfeld.“ Dieser Satz war nach der ebenso unnötigen wie bitteren 31:32-Niederlage beim Abstiegskandidaten MTV Dinslaken gleich mehrfach aus den Reihen des TV Aldekerk zu hören.

Die SG Langenfeld um ihren Trainer Markus Becker ist in der Regionalliga die „Mannschaft der Stunde“. Die Bilanz im Jahr 2020: Vier Spiele, vier Siege. Außerdem durfte das Team im Dezember den Gewinn des Niederrhein-Pokals feiern. „Der Schlüssel zu diesen Erfolgen ist sicherlich der verbesserte konditionelle Zustand der Mannschaft, an dem wir in der Winterpause gearbeitet haben“, erklärt Becker. „Außerdem habe ich den Eindruck, dass nach dem Abstieg mittlerweile alle Spieler in der Regionalliga angekommen sind.“