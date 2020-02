Handball : TV Issum trumpft in Homberg auf

Issum (him) Handball-Landesliga der Männer: VfB Homberg II – TV Issum 23:30 (12:11). Damit war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen: Der TV Issum hat eine knifflige Auswärtsaufgabe ganz souverän gelöst.

Im Grunde genommen diktierte die Mannschaft um Trainer Oliver Cesa von Beginn an das Geschehen. Dass sich die Blau-Weißen dennoch mit einem Tor Rückstand in die Pause verabschieden mussten, lag ausschließlich am geradezu fahrlässigen Umgang mit den Wurfchancen.

Nach dem Seitenwechsel legte der Tabellendritte dieses Manko ab und bog schnell auf die Siegerstraße ein. „In der zweiten Halbzeit haben wir im Angriff endlich die nötige Konsequenz an den Tag gelegt. Da die Abwehr weiterhin sicher stand, haben wir einen ungefährdeten und verdienten Sieg gefeiert“, zeigte sich Cesa sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. Ein Sonderlob verdiente sich der Issumer Torwart Jonas Tersteegen, der die gegnerischen Werfer in Halbzeit zwei mit guten Paraden mehrfach am Erfolg hinderte. Am kommenden Samstag gibt Verfolger TV Borken ab 18.45 Uhr seine Visitenkarte in der Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz ab.