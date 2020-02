Handball : Straelener Männer genießen die Leichtigkeit eines Tabellenzweiten

Straelen (terh) Handball-Landesliga der Männer: TuS Lintfort – SV Straelen 18:29 (10:17). Wenn es einmal läuft, dann läuft es. So wie derzeit bei der Mannschaft von Dietmar Beiersdorfer, die mit spielerischer Leichtigkeit die nächste hohe Hürde übersprang.

„Offensiv sind wir richtig gut ins Spiel gekommen. Vor allem Cedric Linden traf, wie er wollte“, sah Beiersdorfer sein Team nach zehn Minuten bereits mit 10:5 in Führung gehen. Im Anschluss fiel den Blumenstädtern das Torewerfen zwar etwas schwerer, doch die Defensive ließ in der Folge einfach nichts mehr zu, so dass der Vorsprung bis zur 23. Minute auf 15:6 ausgebaut werden konnte. Lintfort versuchte es in der Folge mit einer offensiveren Abwehrformationen. „Da haben wir uns nicht ganz so geschickt angestellt“, erzählte der SVS-Coach. Dennoch reichte es zu einer beruhigenden 17:10-Pausenführung.