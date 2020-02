Handball : Handball: ATV-Frauen mit Pflichtaufgabe in Köln

ALDEKERK Die Rückrunde der Drittligasaison der Handball-Frauen des TV Aldekerk hat begonnen, zwei Spieltage sind bereits gespielt und es liegen insgesamt noch neun Partien bis zum Saisonschluss vor den Teams.

Neun Partien, in denen der eine oder andere Club vielleicht darauf hofft, dass der derzeitige Tabellenführer aus Aldekerk noch straucheln könnte. Da die Zweitvertretungen aus Dortmund, Leverkusen und Blomberg nicht aufsteigen dürfen, beträgt der Vorsprung der Aldekerkerinnen schon vier Punkte auf den ärgsten Verfolger. Ein ordentliches Polster, doch am kommenden Samstag steht den Grün-Weißen ein Gegner gegenüber, gegen den man durchaus Federn lassen könnte. Um 19.30 Uhr geht es für den ATV auswärts gegen den 1. FC Köln.

Punktemäßig sind die Kölnerinnen recht weit weg, doch stellten sie sich im Hinspiel als weitgehend ebenbürtiger Gegner heraus. In eigener Halle gewann der ATV mit 22:18, hatte in der Mannschaft der Domstädterinnen aber einen schwer zu knackenden Gegner mit einer aggressiven Defensive vor sich. Die könnte auch am Samstag in der Sporthalle der Europaschule wieder zum Aldekerker Problem werden. Doch sollten die Spielerinnen von Yvonne Fillgert und Georg van Neerven sich davon nicht beunruhigen lassen und dem Selbstvertrauen eines Tabellenführers dort auflaufen. Das war nach dem überaus knappen Heimsieg gegen Vechta zwar angekratzt, sollte aber keinen Schaden genommen haben.