Tischtennis : TTC Geldern verpasst Überraschung

Kapitän Hans-Jürgen Voss und der TTC Geldern-Veert müssen sich im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt zur Decke strecken. Foto: Heinz Spütz

Niederrhein Tischtennis: Der Abstiegskandidat geht trotz einer starken Vorstellung gegen den souveränen Landesliga-Spitzenreiter Grün-Weiß Flüren letztlich leer aus. In der NRW-Liga der Frauen verliert der SV Walbeck mit 2:8 beim TTC Bärbroich.

Landesliga der Männer: TTC Geldern-Veert – Grün-Weiß Flüren 6:9. Letztlich war das Duell Jung gegen Alt das Zünglein an der Waage. Auf der einen Seite der Gelderner Youngster Tristan Möller, der erst seine zweite Senioren-Saison bestreitet und im Normalfall im mittleren oder unteren Paarkreuz in der Kreisliga Niederrhein aufschlägt. Der junge Mann musste ausgerechnet gegen den souveränen Tabellenführer und designierten Verbandsligisten aus Wesel ran, weil der Gastgeber ohne Rolf Biermann und Andreas Dittrich auskommen musste. Auf der anderen der Weseler Veteran Dieter Kiehle, der mit seinen 65 Jahren noch einmal an die Platte musste, weil der haushohe Favorit ebenfalls ersatzgeschwächt die Reise über den Rhein angetreten hatte.

Beim Stand von 6:8 hatte Tristan Möller die faustdicke Überraschung auf dem Schläger. Der Gelderner, der zuvor bereits beim 1:3 seinem Kontrahenten Michael Gerth einen großen Kampf geliefert hatte, lag gegen den Flürener Oldie mit 2:1 (7:11, 11:9, 11:8) in Führung. Doch in den letzten beiden Sätzen spielte Kiehle seine ganze Routine aus und machte mit 11:5, 11:6 den Sack zu Gunsten des Spitzenreiters zu. Anderenfalls wäre der TTC Geldern für seinen starken Auftritt wahrscheinlich mit einem wertvollen Punkt im Abstiegskampf belohnt worden. Denn Maik Lehwald und Kapitän Hans-Jürgen Voss, Paradedoppel der Blau-Weißen, hätten sich im letzten Match gegen Leon Becks/Oliver Seibert die Chance auf ein 8:8 wohl nicht nehmen lassen.

„Es ist natürlich schade, dass es am Ende nicht ganz zur Überraschung gereicht hat. Dennoch hat dieses Spiel einmal mehr gezeigt, dass wir an einem guten Tag auch gegen die Großen der Liga mithalten können“, sagte Voss. An der Situation im Abstiegskampf hat sich für den TTC Geldern kaum etwas geändert. Die Mannschaft belegt mit jetzt 12:18-Punkten weiterhin den achten Platz, der zwar offiziell als Relegationsrang geführt wird, aber höchstwahrscheinlich am Saisonende den direkten Klassenerhalt bedeutet. Verfolger TV Bruckhausen (11:17), der ein Spiel weniger ausgetragen hat, hatte parallel mit 5:9 gegen den TTC Homberg das Nachsehen. Am kommenden Tulpensonntag, 16. Februar, stehen Hans-Jürgen Voss und seine Teamgefährten in der Pflicht. Beim Schlusslicht TV Mehrhoog – die Partie beginnt um 11 Uhr – muss ein Sieg her, wenn aus dem Klassenerhalt etwas werden soll.

Bezirksliga der Männer: BV DJK Kellen – Union Kevelaer-Wetten 9:2. Für das Schlusslicht aus der Marienstadt gab’s in Kleve nichts zu holen. Im Eingangsdoppel hatten Markus Jansen und Marc Ingenpaß zwar für die anfängliche Gästeführung gesorgt. Doch anschließend war der motivierte Gegner, der im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht endgültig auf der sicheren Seite ist, eine Nummer zu groß. Nur Marcel Grewe steuerte mit einem 3:2 noch einen Einzelpunkt bei.

Bezirksklasse der Männer: TTC Blau-Weiß Sevelen – SV Walbeck 4:9. Die Mannschaft aus dem Spargeldorf feierte im Derby beim Vorletzten einen auch in der Höhe verdienten Erfolg und festigte mit jetzt 17:15-Punkten den sechsten Tabellenplatz, der am Saisonende in jedem Fall den Klassenerhalt bedeutet. Bis zum Stand von 4:5 gestaltete der Außenseiter das Geschehen offen, ehe der SV Walbeck mit vier Einzelsiegen in Folge für klare Verhältnisse sorgte. In Bestform präsentierten sich Hermann-Josef Basten und Ludwig „Balu“ Rogge. Beide gewannen jeweils zwei Einzel, nachdem sie zu Beginn mit ihren Doppelpartnern Hubert Werland und Hans-Gerd Sommer für eine 2:0-Führung gesorgt hatten.

TSV Weeze – Grün-Weiß Flüren II 9:4. Die Blau-Gelben aus Weeze haben jetzt 20:10-Punkte auf ihrem Konto und verbesserten sich mit dem glatten Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten auf den dritten Platz. Gegen den ersatzgeschwächten Gegner, der drei Punkte kampflos abgeben musste, ließ der Gastgeber von Anfang an nichts anbrennen.

Bezirksklasse der Männer, Krefeld: TTC Straelen/Wachtendonk – TTC Breyell 3:9. Nach der äußerst unglücklichen 7:9-Niederlage beim Verfolger SC Mülhausen II musste die Straelener Auswahl erwartungsgemäß einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Noah Botschen, Torsten Laufenberg und Andre Buunk holten die Punkte gegen den übermächtigen Tabellenzweiten, der sich mit dem SC Mülhausen I ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft liefert. Mit jetzt 14:16-Punkten ist der TTC Straelen auf Platz acht zurückgefallen. „Das ist eine gefährliche Situation. Wegen der weiteren Verringerung der Bezirksklassen-Gruppen erhöht sich die Zahl der Absteiger. Deshalb müssen wir in den nächsten Wochen unbedingt wieder einen Schritt nach oben machen“, sagt TTC-Ehrenvorsitzender Otto Weber.

NRW-Liga der Frauen: TTC Bärbroich – SV Walbeck 8:2. Wie schon beim 1:8 im Hinspiel waren die Walbecker Frauen gegen den Spitzenreiter aus Bergisch-Gladbach chancenlos. Die beiden Gästepunkte gingen auf das Konto von Spitzenspielerin Franziska Holla. Der Tabellensiebte hat jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz neun, da der Vorletzte WRW Kleve III überraschend ein 7:7 beim Tabellendritten Fortuna Bonn erreichte.

Verbandsliga der Frauen: DJK Holzbüttgen IV – SV Walbeck II 4:8. Die Walbecker Reserve verbuchte beim Tabellennachbarn in Kaarst zwei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Sue Boekholt/Monika op de Hipt und Britta van Stephaudt/Sarah Mattheus sorgten in den Doppeln für eine 2:0-Führung – anschließend ließ sich das Walbecker Quartett die Chance auf einen Auswärtssieg nicht mehr nehmen.