Handball : Regionalligist SV Straelen erlebt einen Abend zum Vergessen

Straelen (terh) Handball-Regionalliga der Frauen: SG Überruhr – SV Straelen 34:22 (14:11). Ein ganz bitterer Abend für die Straelener Handballerinnen. Zunächst verletzte sich die gefährlichste Angreiferin – Zoé Daguhn erlitt bei ihrem Treffer zum 3:3 eine Blessur am Knöchel.

Ein Schlag, der bei den personell arg gebeutelten Grün-Gelben Wirkung zeigte. Zehn Minuten später hechelten sie einem 5:9-Rückstand hinterher. Als dann Mitte der zweiten Halbzeit die Kräfte nachließen, wurde es überdeutlich. „Die Mannschaft hat gekämpft und sich nie aufgegeben. Aber an diesem Tag waren wir gegen einen spielstarken Gegner in der Schlussphase schlichtweg überfordert“, sagte Thomas Floeth.

Der Straelener Trainer hatte vor Spielbeginn noch mit Zählbarem geliebäugelt. Doch schnell wurde deutlich, dass die zuletzt so sattelfeste SVS-Abwehr nicht ihren besten Tag erwischt hatte. Überruhr war immer den halben Schritt schneller – auch im Kopf. „Wir wussten um die Stärken des Gegners, haben es aber viel zu selten geschafft, die Anspiele zum Kreis zu unterbinden oder in Zweikämpfen entsprechend dagegenzuhalten“, analysierte Floeth. Und doch gelang es dem SVS, sich nach dem Verletzungsschock wieder heranzukämpfen, auch weil das taktische Mittel des siebten Feldspielers ein weiteres Mal griff. Zur Pause lag der Gastgeber nur mit drei Toren vorn (14:11).

Bis zur 40. Minute blieben die Blumenstädter in Schlagdistanz. Was dann allerdings folgte, war eine kollektive Straelener Auszeit. Während Überruhr auf einfachste Art und Weise zu Treffern kam, lief bei den Grün-Gelben praktisch nichts mehr zusammen. So wurde nach zwölf torlosen Minuten aus einem 18:23 ein 18:28. Theresa Mülders brach schließlich den Bann. Am Ende kassierte der SV Straelen mit 22:34 seine höchste Saisonniederlage.