Volleyball : Gelderner VCE-Frauen unter Druck

Die erste Volleyball-Frauenmannschaft des VC Eintracht Geldern (in den schwarzen Trikots) plagt sich auch vor der Begegnung mit VV Human Essen mit ärgsten Personalproblemen herum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Am Samstag, 17.30 Uhr, trifft die Regionalliga-Damenmannschaft des VC Eintracht Geldern auf ihren Tabellennachbarn der VV Human Essen. Die Gelderner Zweitvertretung empfängt die SG Reken/Gladbach. Auch die Jugend steht am Netz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maren Herbe, Markus Heißing und Lisa-Marie Giesen

In der Hinrunde konnte sich die Eintracht knapp mit 3:2 gegen Human durchsetzen. Das Spiel war bis zum Ende hart umkämpft und die Eintracht musste alle Ressourcen verwenden, um sich gegen den Aufsteiger durchzusetzen. Unvergessen ist auch die Verletzung von Außenangreiferin Patricia Primus während der Partie. Nach einem Angriff landete Primus ungünstig und zog sich unter anderem einen Kreuzbandriss zu, der das frühzeitige Saisonende bedeutete. Mittlerweile ist Primus nach einer Operation auf dem Weg der Besserung.

Seitdem ist die Personalsituation der Eintracht jedoch durch weitere langfristige Ausfälle angespannt geblieben. Um sich trotz dieser Situation weiter in der Tabellenmitte halten zu können, wäre ein Sieg gegen den Tabellennachbarn wichtig. Die Gäste reisen darüber hinaus - im Gegensatz zur Eintracht - mit einem Erfolgserlebnis an: Am vergangenen Spieltag setzten sie sich mit 3:2 gegen die SCU Lüdinghausen durch. Insbesondere der hochgewachsene Diagonalangiff der Essener ist dabei ein Punktegarant. Daher muss vor allem der Block der Eintracht sich deutlich besser durchsetzen als in der vergangenen Woche. Insgesamt hat die Eintracht diese Woche an ihrer Lockerheit in der Abwehr gearbeitet, so dass der Aufbau wieder variabler verlaufen kann.

Info Die letzte Hürde für die Volleyball–Jugend Programm Am Sonntag will die weibliche U20 des VC Eintracht Geldern die letzte Hürde auf dem Weg zur Westdeutschen Meisterschaft nehmen, die in diesem Jahr vom TSV Bayer Dormagen ausgerichtet wird. Um es in den Kreis der zwölf Teilnehmer zu schaffen, muss das VCE-Team in seiner Gruppe auf einem der ersten Plätze landen. Am Sonntag, 12 Uhr, geht es in der Turnhalle An der Pariser Bahn gegen die TG Schwelm, RC Borken-Hoxfeld und den Erkelenzer VV. Die Teams spielen „Jeder-gegen-Jeden".

Aber vielleicht hat die Eintracht auch ein kleines Ass im Ärmel. Seit wenigen Wochen ist Martina Neuendorf ins Training eingestiegen. Die 30-Jährige ist im vergangenen Jahr nach Geldern gezogen und hat nach einer Pause beschlossen die Volleyballschuhe wieder anzuziehen. Im Training hat sich gezeigt, dass sie hervorragend in das Team der ersten Damenmannschaft passt. Mit ihrer Erfahrung und vor allem ihrem Einsatz und Siegeswillen ist sie ein wahrer Gewinn für die Eintracht, die durch die Ausfälle einiger Veteranen stark verjüngt ist.

Durch eine weitere Außenangreiferin kann die Eintracht jetzt auf eine gute Mischung aus Erfahrung und Spielwitz zurückgreifen. Am kommenden Samstag wird Neuendorf dann das erste Mal das Eintracht-Trikot anziehen und hoffentlich die ersten Punkte für den VCE sammeln. „Wir freuen uns sehr, dass wir Martina als neues Teammitglied begrüßen dürfen. Ein Sieg wäre sicherlich ein gebührender Einstieg. Dafür müssen wir allerdings viel arbeiten. Human ist ein sehr abwehrstarkes Team und wir dürfen die Fehler des vergangenen Wochenendes nicht wiederholen. Aber mit den eigenen Fans im Rücken gehen wir erhobenen Hauptes in die Partie“, sagt Übungsleiter Steffen Bertram.

Volleyball-Landesliga Frauen: VCE Geldern II - SG Reken/Gladbach (Sa. 15 Uhr, Sporthalle An der Pariser Bahn). Am Samstag ist es wieder soweit und die Damen II vom VCE Geldern spielt in der Heimhalle gegen den tabellenfünften SG Reken/Gladbeck. In der Hinrunde begegneten sich die beiden Mannschaften bereits und lieferten sich drei spannende Sätze. Letzten Endes konnte sich Gelderns Zweite 3:0 (25:20 25:19 26:24) durchsetzen und auch dieses Mal hofft Geldern auf einen deutlichen Sieg. Die Mannschaft ist für das Wochenende gut gewappnet und hat ordentlich trainiert. Leider kann die Außenangreiferin Elisa Antoniazzi ihre Mannschaft den Rest der Saison nicht mehr unterstützen, da sie sich seit Anfang Februar in ihrem Auslandssemester in Finnland befindet. Sie ist jedoch in Gedanken bei ihrer Mannschaft und drückt die Daumen. Das Duell findet um 15.00 in der Halle An der Pariser Bahn in Geldern statt und es wird wie jedes Heimspiel wieder mit zahlreichen Zuschauern gerechnet, die ihre Mannschaft lautstark unterstützen wollen.

Volleyball-Verbandsliga Männer: ART Düsseldorf II - Kevelaerer (Sa, 17 Uhr, Lessing Gymnasium und Berufskolleg in Düsseldorf). Nach vier Heimspielen in Folge dürfen die Volleyballer vom KSV mal wieder auswärts antreten. In Düsseldorf empfängt sie die zweite Mannschaft vom ART. Die Düsseldorfer sind zwar in der Tabelle auf dem sechsten Platz und somit zwei Positionen schlechter als der KSV, konnten das Hinspiel aber mit 3:2 für sich entscheiden. Die Spieler von Übungsleiterin Heike Thyssen haben also noch eine Rechnung offen. Verzichten muss Heike Thyssen, verletzungsbedingt, voraussichtlich auf Sebastian Derrix. Dennoch sollten die verbliebenen Spieler in der Lage sein, Düsseldorf zu besiegen.