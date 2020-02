Fußball-Oberliga : Oberliga: SV Straelen geht „schwerem Auftakt“ entgegen

Straelen Am Sonntag, 15 Uhr, ist der SV Straelen beim "Dino" der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zu Gast: TuRU Düsseldorf. Der Japaner Ryo Terada fällt noch aus.

Der SV Straelen ist auf bestem Wege gen Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga: Der Klassenprimus der Oberliga ist der Konkurrenz längst enteilt, die Mannschaft von Trainerin Inka Grings hat ein Polster von zehn Punkten auf den ersten Verfolger vom 1. FC Monheim aufgebaut. Nun wartet zum Start in die Rückrunde auswärts der Tabellenneunte TuRU Düsseldorf. „Wir stehen vor einem sehr schweren Auftakt. TuRU spielt guten Fußball, sehr aggressiv nach vorne. Da haben wir das Hinspiel noch sehr gut vor Augen. Sie werden es uns schwer machen“, sagt Inka Grings.

Das Ziel von TuRU Düsseldorf lautet seit Jahren: Eine gute Rolle in der Liga spielen und, noch wichtiger, hinter Fortuna Düsseldorf die Nummer zwei in der Stadt sein. Dabei befindet sie sich auf einem guten Weg: Die Konkurrenz aus Hilden hat TuRU zur Winterpause hinter sich gelassen, der SC Düsseldorf-West stieg im vergangenen Jahr in die Landesliga ab. Über die bisherige Saison der Düsseldorfer lässt sich festhalten, dass es der Mannschaft von Trainer Francisco Carrasco an Konstanz fehlt. Nicht ein einziges Mal gelangen dem Oberliga-“Dino“, der zu den Klubs gehört, die die Verbandsliga Niederrhein im Jahr 1956 mitgründeten, mehr als zwei Siege in Serie.