Handball-Landesliga : TV Issum: Trainer Oliver Cesa fordert mehr Effektivität

Issum VfB Homberg 2 - TV Issum (Sa., 17 Uhr).

TV Issum - SV Straelen 2 (Sa., 18:45 Uhr). Die Frauen-Mannschaft von Werner Konrads empfängt die Zweitvertretung des SV Straelen. „Wieder steht mit dem Lokalderby gegen Straelen ein wichtiges Heimspiel für uns an. Wir wollen da weiter machen, wo wir am letzten Sonntag gegen Lürrip aufgehört haben. Zwar steht Straelen in der Tabelle unter uns, doch werden wir unseren Gegner keineswegs unterschätzen“, sagt Konrads und fügt an: „Schon im Hinspiel sind wir nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Dies soll sich gegen eine kampfstarke Mannschaft jetzt ändern.“