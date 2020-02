Handball : ATV erwartet heißen Tanz in Dinslaken

Aldekerk Die Regionalliga-Mannschaft des TV Aldekerk darf sich am Sonntagmorgen, 11.15 Uhr, auf ein Spiel vor voller Hütte mit Fans, die ihre Handball-Mannschaft bis zur letzten Sekunde frenetisch unterstützen werden, einstellen.

Der ATV Nach dem deutlichen Sieg gegen den HC Weiden kann die Wallrath-Truppe mit neuem Selbstbewusstsein in die Partie gegen den MTV Dinslaken gehen. Die Begegnung nun auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre jedoch mehr als fahrlässig und wird mit Sicherheit ins Auge gehen. Übungsleiter Wallrath hat sowohl mit der ersten, als auch mit der zweiten Mannschaft noch nie in Dinslaken verloren.

Trainerstimmen ATV-Trainer Nils Wallrath: „Unser Gegner wird weiterhin alles geben, um die Punkte in Dinslaken zu halten. Wir müssen auf die Leistung aus dem Spiel gegen Weiden aufbauen und den Dinslakener Angriff mit schneller Beinarbeit unter Druck setzen. Dinslaken glänzt vor allem mit Ihrer abgezockten Spielweise. Des Weiteren lichtet sich so langsam deren Lazarett, Spieler wie Reede, Banning und Backhaus kommen immer besser in Tritt. Bei uns fällt in jedem Fall Daniel Zwarg aus. Hinter den Personalien Sven Upietz und Robin Appelhans stehen dicke Fragezeichen.“