Fußball Kreisliga B : B-Liga: SV Issum will mehr Spaß am Fußball

Die B-Liga-Kicker des SV Issum (in den roten Trikots) stehen vor einer schweren Prüfung gegen die Zweitvertretung des SV Walbeck. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Marvin van Stuijvenberg feiert gegen den SV Walbeck II (So., 15 Uhr) sein Debüt auf Issums Trainerbank.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Foreman

Am 20. Spieltag kommt es zum Duell zwischen Sevelen II und Viktoria Winnekendonk. Der SV Issum startet gegen Walbeck II ins neue Jahr.

SV Issum – SV Walbeck II (So., 15 Uhr). Ein Duell auf Augenhöhe ist zwischen Walbeck und Issum zu erwarten und damit auch eine gute Standortbestimmung für beide Mannschaften. Walbecks Trainer Roland Böhme fordert: „Wir müssen die Tugenden des Abstiegskampf zeigen und werden versuchen mit allen Mitteln zu punkten“. Im Gegensatz zu den Gästen startet Issum mit einem ordentlichen Polster auf die Abstiegsränge ins neue Jahr. Gegen Walbeck sollen die ersten Punkte 2020 geholt werden. „Wir wollen wieder mehr Spaß am Fußball haben“, betont Issums neuer Coach Marvin van Stuijvenberg.

Kevelaerer SV II – FC Aldekerk II (So., 15 Uhr). Mit neuem Mut kommt Aldekerk aus der Winterpause. „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und Verstärkungen für den Kader bekommen“, erzählt Aldekerks Trainer Sebastian Süselbeck. So scheint auch gegen den starken Gegner aus Kevelaer einiges möglich zu sein. „Wir haben schon gezeigt, dass wir es gegen Spitzenmannschaften können“, so Süselbeck. Außerdem ist Kevelaers Vorbereitung noch gar nicht richtig abgeschlossen. „Wir sind noch ein bisschen dabei uns zu finden“, berichtet KSV-Coach Tobias Häntsch.

Viktoria Winnekendonk II – TSV Weeze II (So., 15 Uhr). Denkbar knapp konnte Weeze das Hinspiel mit 1:0 für sich entscheiden. „Wir sind wohl Favorit, aber es wird ein schwieriges Spiel“, warnt TSV-Trainer Christoph Tönnißen. Die Hausherren sind sehr motiviert, das klingt auch bei Coach Timo Heeks raus: „Wir sind auf jeden Fall bereit und wollen uns die versäumten Punkte aus der Hinrunde wiederholen“.

SV Sevelen II – Viktoria Winnekendonk (So., 15 Uhr). In die Hinrunde kam Sevelen nur schwer rein. Dementsprechend war die letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften auch eine klare Angelegenheit zugunsten Winnekendonks. Winnekendonks Trainer Sebastian Steinhauer sagt: „Es wird ein Duell auf Augenhöhe, dass wir aber gewinnen wollen“.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – TSV Wachtendonk-Wankum II (So., 15 Uhr). Ein neues Trainerduo mit Jonas Brudnitzki und Kemal Sürücü wird Labbeck durch den Rest der Saison führen. Ihre Aufgabe wird auch sein, möglichst schnell möglichst viel Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen. Momentan sind es nur vier Punkte. Wachtendonk würde dagegen gerne noch mal den Aufstieg in Angriff nehmen. „Es kommt jetzt ganz darauf an wie die ersten paar Spiele laufen“, sagt Wachtendonks Seniorenobmann Meiko van Dinther.

TSV Nieukerk II – SV Veert (So., 15 Uhr). Vor dem ausgefallenen Spiel gegen Goch warnte Veerts Trainer Timor Pastoors noch vor dem Gegner. Nun glaubt er nicht, dass es gegen Nieukerk unbedingt weniger schwierig wird: „Leichte Aufgaben haben wir nicht, dennoch brauchen wir die Punkte und wollen diese auch holen“. Die Hausherren müssen am Sonntag auf einige Spieler verzichten. „Es wird schon eine gute Mannschaft auf dem Platz stehen, die versuchen wird, Veert es so schwer wie möglich zu machen“, sagt TSV-Trainer Alexander Gubbels.

Germania Wemb – Concordia Goch (So., 15 Uhr). Viele werden Wemb schon abgeschrieben haben, die Hausherren glauben aber noch an sich. „Aufgeben werden wir sicher nicht“, so Trainer Yasar Morgar. Der Wember Trainer weiß aber, dass schon bald Punkte folgen müssen: „Es wird auf die ersten paar Spiele ankommen“. Goch sollte eigentlich gegen Spitzenreiter Veert in die Rückserie starten. „Eine vernünftige Einstellung ist ganz wichtig, nur so ist es möglich drei Punkte zu holen“, verdeutlicht Concordia-Trainer Dirk Ernesti.