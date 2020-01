Handball : A-Jugend-Spieler Max Blum sorgt für eine gerechte Punkteteilung

Straelen Handball-Landesliga der Männer: TV Borken – SV Straelen 25:25 (10:10). Der jüngste Spieler der Grün-Gelben verwandelt in allerletzter Sekunde einen Siebenmeter.

(terh) In der Schlusssekunde war es der Jüngste, der die Verantwortung übernahm. Die Spielzeit war bereits abgelaufen. 25:24 für den TV Borken. Siebenmeter für den SVS. Straelens A-Jugendspieler Max Blum griff sich den Ball. Dreimal hatte er den Ball von der Linie aus bereits in die Maschen befördert. Ein Pfiff, ein Wurf, ein Tor. „Das Unentschieden haben wir uns redlich verdient. Es ist das gerechte Ergebnis zweier Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben“, zeigte sich SVS-Coach Dietmar Beiersdorf mit dem Punktgewinn zufrieden.

Trotz des Ausgleichs in der letzten Sekunde wäre für die Blumenstädter auch ein Sieg drin gewesen. Lange Zeit war das Aufeinandertreffen ein munteres Hin und Her, in dem sich kein Team einen Vorteil erarbeiten konnte. „Wir haben uns mit der erwartet offensiven Deckung des Gastgebers ein wenig schwer getan“, so Beiersdorf. Die Folgen: Schlecht vorbereitete Würfe sowie der eine oder andere „geklaute“ Ball. Dem gegenüber stand auf Straelener Seite eine konzentriert agierende Deckung mit einem aufmerksamen Jesper Kirking dahinter. Nach einer relativ torarmen ersten Halbzeit ging es beim Spielstand von 10:10 in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff änderte sich zunächst wenig. Bis zur 50. Minute ging das Kopf-an-Kopf-Rennen munter weiter. Mehrere Zeitstrafen gegen den Gastgeber und zwei, drei bärenstarke Paraden vom eingewechselten Martin Pieper sorgten dafür, dass sich Straelen bis auf drei Tore absetzen konnte. „Nach dem 23:20 wollten wir den Deckel draufmachen, haben aber viel zu überhastet agiert“, schilderte Dietmar Beiersdorf den Anfang einer dramatischen Schlussphase. In dieser kassierten die Grün-Gelben 30 Sekunden vor Schluss tatsächlich noch das 24:25, bevor Max Blum Nervenstärke bewies.