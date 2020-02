Handball : Handball: SVS-Team vor Duell auf Augenhöhe

Straelen Handball-Regionalliga Frauen: SG Überruhr – SV Straelen.

(terh) Noch ist das Polster zu den Abstiegsrängen einigermaßen komfortabel. Er beträgt vier Punkte. „Langsam brauchen wir trotzdem wieder Zählbares“, gibt Thomas Floeth die Marschrichtung für das kommende Spiel in Überruhr vor. Mit diesem Gegner sieht Straelens Trainer seine Mannschaft auf Augenhöhe. Das zeigte sich bereits im Hinspiel, das Unentschieden endete, und das drückt auch die Tabelle aus, in der die Essenerinnen unmittelbar vor den Grün-Gelben platziert sind. Während die Grün-Gelben in der Defensive seit Wochen einen richtig guten Job machen, läuft es im Angriff alles andere als rund. „Dort fehlt es uns einfach an Durchschlagskraft und in den entscheidenden Situationen manchmal auch am notwendigen Quäntchen Glück“, erinnert sich Floeth. „Uns erwartet in der Abwehr reichlich Arbeit“, weiß Straelens Trainer. Der kann nun wieder auf Melissa Nolden zurückgreifen. Es fehlt Melanie Schumann. Angepfiffen wird die Partie am Samstag, 17.30 Uhr in der Sporthalle Dellmannsweg.