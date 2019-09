Handball : Blitzsauber: SV Straelen schießt den TuS Lintfort aus der Halle

Straelen Handball-Landesliga der Männer: SV Straelen – TuS Lintfort 27:12 (12:3). Mannschaft präsentiert sich im zweiten Heimspiel der neuen Saison von ihrer besten Seite.

Als Nils Janßen in der 47. Minute zum 20:6 traf, war die Partie längst gelaufen. Anschließend ließen die Blumenstädter die Zügel ein wenig schleifen, gestatteten den Gästen in der Schlussphase den einen oder anderen leichteren Treffer. „Die Lust am Verteidigen hat ein wenig nachgelassen. Das ist bei so einem deutlichen Vorsprung aber nichts Ungewöhnliches“, hatte Dietmar Beiersdorf für die Verdoppelung der Gegentore in den verbleibenden 13 Spielminuten Verständnis. Dafür agierte man vorm gegnerischen Tor konsequent, so dass am Ende ein ebenso deutlicher wie verdienter 27:12-Sieg verbucht werden konnte.