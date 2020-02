Handball : TV Aldekerk III verliert Kellerduell in letzter Sekunde

Aldekerk (LN) Handball-Landesliga der Frauen: TV Erkelenz – TV Aldekerk III 24:23 (14:10). Im Kellerduell hat die dritte Mannschaft des TV Alderkerk praktisch in allerletzter Sekunde einen wertvollen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt noch aus der Hand gegeben.

Es fehlte ein wenig Cleverness, um die letzten Sekunden von der Uhr zu nehmen, um auf diese Weise das Unentschieden zu retten. Im letzten Angriff der Grün-Weißen wurde der Ball leichtfertig verloren. Die Hausherrinnen leiteten einen Tempogegenstoß ein. Die angreifende Spielerin konnte nur mit einem Foul am Torwurf gehindert werden – es folgten eine Zeitstrafe und Siebenmeter. Dieses Geschenk nahmen die Gastgeberinnen gerne an und erzielten den Siegtreffer. Der ATV III ist jetzt zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Am Sonntag kommt das punktlose Schlusslicht TuS Xanten in die Vogteihalle (Anpfiff 12 Uhr).