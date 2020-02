Fußball : „Einige Mannschaften sind schlechter“

Trainer Marcel Lemmen genießt das volle Vertrauen der Verantwortlichen von Arminia Kapellen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kapellen Der neue Trainer nimmt mit dem Fußball-A-Ligisten Arminia Kapellen die „Mission Klassenerhalt“ in Angriff.

In den vergangenen Jahren hatte die Arminia aus Kapellen stets einen Stammplatz im Favoritenkreis der Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern. In der laufenden Saison sieht alles anders aus – und zwar nicht gerade rosig. Gerade einmal neun Punkte hat die Mannschaft in bislang 14 Partien gesammelt und befindet sich folgerichtig am Tabellenende in akuter Abstiegsgefahr. Der neue Trainer Marcel Lemmen, der die Mannschaft im November von Andreas Holla übernommen hat, nimmt mit seinen Schützlingen im neuen Jahr die „Mission Klassenerhalt“ in Angriff.

Die Arminia ist ja offenbar schon ganz gut drauf. Im Testspiel gegen die Reserve des Kevelaerer SV gab’s jetzt einen glatten 8:2-Erfolg.

Die nächsten Spiele Vier Lokalduelle zum Start ins neue Jahr Freitag, 14. Februar: SC Auwel-Holt (H). Mittwoch, 19. Februar: Kevelaerer SV (H). Samstag, 22. Februar: SV Herongen (A). Sonntag, 1. März: SV Sevelen (H). Sonntag, 8. März: SV Nütterden (A). Sonntag, 15. März: Alemannia Pfalzdorf (H).

Marcel Lemmen Dieses Spiel ist für mich kein Maßstab. In der ersten Halbzeit haben wir ganz schlecht gespielt. Da musste ich in der Kabine schon sehr deutlich werden. Aber vielleicht hat es der Mannschaft ja ganz gut getan, in den folgenden 45 Minuten sechs Tore zu schießen.

Wo liegen die größten Defizite, die unbedingt ausgebügelt werden müssen ?

Lemmen Der Mannschaft fehlt ein echter Knipser. Vor dem Tor fehlt einer, der Verantwortung trägt und den Abschluss sucht. Da wird mir zu viel hin und her gespielt. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als die Defensive zu verstärken und weiter auf unser schnelles Flügelspiel zu setzen. Dann fehlt uns ein echter Führungsspieler, der das Spiel ordnet und dirigieren kann. Mario Möllecken konnte das, aber der hat ja leider seine Laufbahn im Sommer beendet.

Ein letzter Platz sorgt nicht unbedingt für gute Laune. Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft ?

Lemmen Die Stimmung ist wirklich prima. Das war unter Andreas Holla nicht anders. Das sieht man deutlich an der Trainingsbeteiligung. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen.

Haben die Spieler den Ernst der Lage begriffen und ziehen bedingungslos an einem Strang ?

Lemmen Das ist ein Problem. Bei den jungen Spielern habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht so richtig im Seniorenbereich angekommen sind. Ich bin ständig damit beschäftigt, ihnen die Lage zu verdeutlichen und zu sagen, was ich von ihnen in so einer Situation verlange. Bei den ,Alten’ sehe ich diese Probleme nicht. Die haben kapiert, was auf dem Spiel steht und verhalten sich auch entsprechend.

Wird sich der Kader kurzfristig noch verändern ?

Lemmen Wir haben Laurin Werder verloren. Ein sehr guter Spieler, aber bei ihm geht das Studium vor. Dafür ist Ramin Hamid zurückgekommen. In meinen Augen ist er eine Verstärkung für die Mannschaft. Ansonsten wird sich wohl nichts mehr ändern.

Die Arminia hat zwei Spiele weniger ausgetragen als die meisten anderen Mannschaften. Am kommenden Freitag wird auf eigenem Platz das wichtige Kellerduell gegen den SC Auwel-Holt nachgeholt. Kommt dieses Schlüsselspiel eventuell zu früh ?

Lemmen Die Vorbereitung ist alles andere als optimal verlaufen. Ständig waren die Plätze gesperrt, spielerische Elemente konnten deshalb kaum trainiert werden. Aber wir sind körperlich fit, von mir aus kann’s losgehen. Natürlich ist die Partie richtungweisend, aber noch nicht alles entscheidend. Ich habe erst ein richtiges Spiel mit der Mannschaft im vergangenen Jahr gehabt. An der einen oder anderen Stellschraube habe ich drehen können. Nach dem Holt-Spiel werde ich genau sehen, wo wir aktuell stehen und was es für mich zu tun gibt.

Sie wären zwar ein schlechter Trainer, wenn Sie nicht an den Klassenerhalt glauben. Aber wie realistisch ist die Chance, dass die Arminia die Klasse halten kann ?