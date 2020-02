Handball : TV Aldekerk II gibt richtige Antwort

Aldekerk (him) Handball-Verbandsliga der Männer: TV Aldekerk II – TSV Kaldenkirchen 31:31 (16:12). Die 25:36-Pleite beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Geistenbeck hat offenbar keine nachhaltigen Spuren hinterlassen.

Die Grün-Weißen erwischten einen glänzenden Start und verschafften sich sofort Vorteile. In der Abwehr hinterließ der Gastgeber einen sehr kompakten Eindruck. Und vorne nutzten die Aldekerker ihre Gelegenheit konsequent, so dass sich die Mannschaft mit einem verdienten Vier-Tore-Vorsprung in die Pause verabschieden durfte. Als Lukas Saars in der 48. Minute den Spielstand auf 27:21 stellte, schien die Messe bereits gelesen. Doch in der Schlussphase konnten die Grün-Weißen das hohe Niveau, das sie bis dahin an den Tag gelegt hatten, nicht mehr halten. Die Abwehr fand am Ende nicht mehr den richtigen Zugriff. Und vorne scheiterte der Gastgeber mehrfach an einem alten Bekannten. Kaldenkirchens Torhüter Christian Thommessen wuchs an seiner früheren Wirkungsstätte über sich hinaus und brachte die Aldekerker Werfer zur Verzweiflung.