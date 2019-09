Handball : TV Aldekerk fordert den Meister heraus

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: Grün-Weiß trifft auf den MTV Dinslaken (Sa., 19.30 Uhr, Vogteihalle).

(ütz) Der TV Aldekerk freut sich auf eine delikate Aufgabe. In der Vogteihalle gibt sich am Samstagabend der MTV Dinslaken, seines Zeichen amtierender Meister der Regionalliga Nordrhein, die Ehre.

Die Zeiten scheinen sich allerdings geändert zu haben. Die Gäste stehen aktuell ohne Punktgewinn auf Rang elf, der ATV belegt immerhin den fünften Platz der 14er Gruppe. Trotz allem sollten sich die Zuschauer auf Spitzenhandball einstellen. Zum einen, weil die Dinslakener mit Sicherheit nicht das Handballspielen in der Sommerpause verlernt haben. Zum anderen, weil der TV Aldekerk sich beim HC Weiden nicht mit Ruhm bekleckert hat und eine Reaktion zeigen muss. Zur Erinnerung: In der abgelaufenen Saison brachte der Turnverein aus Aldekerk der späteren Nummer eins die erste Niederlage bei. Im Rückspiel verschenkte man in einem hochklassigen und dramatischen Spiel in der Schlusssekunde einen Punktgewinn.