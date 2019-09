Schach : Auftakt für 4. Schach-Meisterschaft

Geldern Die offenen Stadtmeisterschaften Schachclub des TTC Blau-Weiß Geldern-Veert sind mit einem Teilnehmerrekord gestartet.

(RP) Nach 37 Teilnehmern im Vorjahr kämpfen aktuell 62 Schachspieler um den Titel des besten Schachspielers der Stadt. Und dieser scheint sehr begehrt zu sein. Finden sich doch im Teilnehmerfeld Schachspieler von Kleve bis Duisburg und sowohl Vereins- als auch Hobbyspieler. Neben den Stadtwerken Geldern ist als Hauptsponsor wieder die Volksbank an der Niers mit dabei. „Der Volksbank ist es ein Anliegen, auch Sportarten zu unterstützen, die nicht im Rampenlicht des öffentlichen Interesses stehen“, erklärt Markus Bexte, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Geldern im Zuge des Turnierauftakts. Mittlerweile wurden die ersten zwei von insgesamt neun Runden gespielt. Wer am Ende des Turniers den Wanderpokal der offenen Stadtmeisterschaft in den Händen halten wird, entscheidet sich allerdings erst in der Finalrunde am 3. Dezember. Dank tatkräftiger Unterstützung der Volksbank an der Niers dürfen sich die Platzierten neben Pokalen auch über Sachspenden in erheblichem Umfang freuen. Die Volksbank erklärt über sich: Seit über 130 Jahren verbindet die Volksbank an der Niers wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlich verantwortlichem Handeln. Als genossenschaftliches Kreditinstitut mit über 51.000 Mitgliedern ist die Volksbank den Menschen in der Region besonders verbunden. Mit einer Bilanzsumme von 2,4 Mrd. Euro zählt die Volksbank an der Niers zu einer der größten Banken am Niederrhein.