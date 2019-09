Wasserball : KSV-Wasserballer trainieren auf Sizilien

Kevelaer Elf Sportler aus Kevelaer traten auf der italienischen Insel und traten dort gegen Einheimische an.

(RP) Wie in jedem Jahr und mittlerweile zum 23. Mal, reisten die Kevelaerer Wasserballer zur Saisonvorbereitung nach Sizilien. Für das „dolce vita“ sorgte zuverlässig das Hotel Kalura in Cefalu, kulinarisch sollte es an nichts fehlen. Eher doloroso (schmerzhaft, bitter) waren die Spielergebnisse, die eingefahren wurden. Vier Freundschaftsspiele gab es gegen Palermo, davon drei Niederlagen, in einem zwischenzeitlichen, vierten Spiel traten gemischte Teams aus Sizilianern und Niederrheinern gegeneinander an. Die deutlichen Siege für die Palermitaner waren nicht zu erwarten gewesen, da viele der angereisten Marienstädter in der letzten Saison durch gute Leistungen überzeugen konnten.