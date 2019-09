Handball : Handball: A-Mädels des TV Aldekerk gastieren in Leipzig

Aldekerk Handball-Bundesliga weiblich A: HC Leipzig – TV Aldekerk, Samstag, 15:30 Uhr.

An ihrem zweiten Spieltag können die A-Mädchen des TV Aldekerk in der Bundesliga schon fast alles klar machen. Gewinnt die Mannschaft um René Baude und Co-Trainerin Elin Hoffmann auch beim HCL, ist ihr die Teilnahme an der Zwischenrunde fast schon nicht mehr zu nehmen. Dann würde am letzten Spieltag, lässt man die Ergebnisse der anderen Spiele zunächst einmal außen vor, in eigener Halle Mitte November ein Punkt zum Weiterkommen reichen. Doch es ist ein dickes Brett, das es am Samstag in der Messestadt zu bohren gilt. Die Leipziger von Trainer Fabian Kunze gelten als Favorit in der Gruppe 2 und liegen derzeit punkt- und torgleich mit den Aldekerkerinnen gleichauf an der Tabellenspitze.