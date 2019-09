Handball : Issums Handballer spielen auf Sieg

Issum Handball-Landesliga, Damen: SV Straelen II – TV Issum (So., 15.30 Uhr). Den Herren und Damen Issums würde am Wochenende das Remis nicht genügen.

Die Orte Straelen und Issum trennen zwar keine 20 Kilometer, beide sind im Kreis Kleve angesiedelt. Doch zu einem direkten Duell im Damen-Handball kam es bislang nicht zwischen beiden Vereinen – während Straelen zum Gebiet Krefeld-Grenzland gehört, zählt Issum zum Handballkreis Wesel. „Daher ist Straelen für mich auch eine vollkommen unbekannte Mannschaft“, sagt Issums Coach Werner Konrads über den Aufsteiger aus der Blumenstadt. Ungeachtet dessen wollen die Gäste aber das Spiel nutzen, um nach der Auftaktniederlage und dem spielfreien Wochenende in den Rhythmus zu finden. „Wir müssen über 60 Minuten eine konstante Leistung bieten“, fordert Konrads von seinen Damen, am Ende zwei Punkte aus Straelen zu entführen. Einige Baustellen, die bei der Pleite gegen Kaarst zu Tage traten, wurden im Training bearbeitet, um dem etwas schwächer als Kaarst eingeschätzten SVS – ebenfalls noch ohne Punkt – Paroli bieten zu können. Dabei wird Anna Kutzeck allerdings nicht helfen können: Die Allrounderin hat sich am vergangenen Wochenende beim Einsatz in der zweiten Mannschaft eine Knieverletzung zugezogen.