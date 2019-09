Schwimmsport : Caroline Stark als beste Freistilschwimmerin geehrt

Geldern Beim Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting gingen die Gelderner Delphine gingen mit 33 Aktiven insgesamt 122 Mal an den Start.

(RP) Das Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting ist einer der beliebtesten Kurzbahnwettkämpfe in Nordrhein-Westfalen. Eine interessante Gesamtwertung für die Freistilschwimmer und der Veranstaltungsort, die Wuppertaler Schwimmoper, sind die unter anderem Gründe dafür. In diesem Jahr waren 442 Schwimmer am Start, insgesamt waren 2256 Meldungen abgegeben worden. Die Gelderner Delphine gingen mit 33 Aktiven 122 Mal an den Start. Zu den starken Vereinen wie Bayer Wuppertal, Wasserfreunde Wuppertal, Bergischer SC, SC Solingen, SG Wuppertal, kamen auch noch Vereine wie SG Dortmund, Blau-Weiß Bochum und natürlich der SC Delphin Geldern, insgesamt waren 20 Vereine am Start, in die Schwimmoper. Nach dem guten Saisonauftakt beim Süchtelner Bergfest, standen die Gelderner in Wuppertaler einer deutlich stärkeren Konkurrenz gegenüber. Die gesamte Wuppertaler Region gilt als sehr schwimmbegeistert: viele Vereine, starke Schwimmer, tolle Bäder.