Volleyball : Eintracht II startet mit Derbysieg

Geldern (lmg) Volleyball-Landesliga der Frauen: VC Eintracht Geldern II – TSV Weeze 3:0 (25:12, 25:14, 25:22). Der Aufsteiger aus Geldern ist mit einem ungefährdeten Derbysieg in die neue Saison gestartet.

Die Geldernerinnen verschafften sich im ersten Satz mit guten Aufschlägen eine klare Führung und hatten schließlich mit 25:12 die Nase vorn. Auch der zweite Satz war eine glatte Angelegenheit für die Eintracht-Reserve. Der TSV Weeze setzte sich zwar anschließend noch einmal zur Wehr, konnte die 0:3-Niederlage aber nicht verhindern. Während die Weezer Mannschaft am Samstag in Duisburg auf den Rumelner TV trifft, ist die Eintracht-Reserve erst wieder am Samstag, 12. Oktober, gefordert. Dann steht ab 15 Uhr das Heimspiel gegen die FS Duisburg auf dem Programm.