Fußball-Kreisliga : A-Liga: SV Sevelen nach 1:6-Klatsche vor Mammutaufgabe

Die Kicker des SV Sevelen pochen nach der 1:6-Niederlage gegen Grün-Weiß Vernum auf Wiedergutmachung. Und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Nun geht es vor zu Hause gegen den Klassenprimus SV Rindern. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kreis Kleve Der siebte Spieltag der Kreisliga A beginnt bereits am Donnerstag mit der Partie des TSV Nieukerk gegen die Arminia Kapellen-Hamb.

Schon am Sonntag empfängt dann der Tabellenzweite Uedemer SV den Dritten aus Kevelaer zum Spitzenspiel. Die Partie der Pfalzdorfer Alemannia gegen Sturm Wissel am Sonntag um 18 Uhr rundet den Spieltag ab.

TSV Nieukerk – Arminia Kapellen-Hamb (Do. 20.30 Uhr). Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag ihren jeweils zweiten Saisonsieg feiern. Für TSV-Trainer Wilfried Steeger gilt es, die Serie auszubauen. „Im Pokal gegen Kapellen war es eng und am Donnerstag erwarte ich ein ähnliches Bild. Wir müssen an die zweite Halbzeit gegen Wetten anknüpfen, den Hebel ansetzen und drei Punkte holen.“ Kapellens Trainer Andreas Holla hat keine guten Erinnerungen an den Gastgeber. „„Wir haben im Zuge der Vorbereitung zweimal gegen sie gespielt und verloren. Vielleicht sind wir diesmal dran.“

Uedemer SV – Kevelaerer SV (So. 15 Uhr). Das tabellarische Spitzenspiel, Zweiter gegen Dritter, findet in Uedem statt. Die Gastgeber sind gut in die Spielzeit gestartet und wollen weiter oben dranbleiben. Dennoch gibt sich Uedems Trainer Martin Würzler vor der Partie bescheiden. „Kevelaer ist für mich ganz klar der Favorit in dieser Partie und wird um den Aufstieg mitspielen. Wir freuen uns über den derzeitigen Tabellenplatz und würden natürlich gerne so lange wie möglich oben mitspielen.“ Nach der ersten Saisonniederlage war Kevelaers Coach Ferhat Ökce enttäuscht, sieht aber auch die Möglichkeit „eines Lerneffektes aus solchen Spielen“ für sein junges Team. „Wir müssen unsere Fähigkeiten wieder auf den Platz bringen“, fordert er von seinen Spielern.

SV Nütterden – Grün-Weiss Vernum (So. 15 Uhr). Nachwehen hatten die Äußerungen des Wisseler Trainers Schacht nach der Niederlage gegen Nütterden bei SV-Trainer Joachim Böhmer. „Ich will nur deutlich machen, dass wir das Spiel nicht verlegen konnten, weil ich beruflich verreist war. Grundsätzlich sind wir immer zu Gesprächen über solche Sachen offen.“ Zur Partie gegen Vernum sagt Nütterdens Trainer: „Wir haben Respekt vor der Offensivabteilung des Gastes. Es wird eine schwere Partie aber auch wie verspüren Rückenwind.“ Sein Gegenüber Sascha Heigl erwartet ebenfalls keine leichte Aufgabe. „Das wird eine harte Nummer. Wir müssen gucken wie sich der Kader zusammenstellen wird. Dann werden wir mal schauen, wie stark der Aufsteiger wirklich ist.“

SV Sevelen – SV Rindern (So. 15 Uhr). Bedient war Sevelens Übungsleiter nach der 1:6-Klatsche in Vernum. Vor der Partie gegen den Spitzenreiter liegt sein Augenmerk aber klar auf seiner Mannschaft. „Wir müssen klipp und klar auf uns schauen. Drei Platzverweise in drei Spielen in Folge gehen gar nicht. Rindern ist eine Riesenaufgabe. Wir müssen uns was einfallen lassen, denn das Tor zubetonieren können wir nicht.“ Erst zwei Gegentore hat die Abwehr der Gäste zugelassen. Und wenn es nach deren Trainer Joris Ernst geht, soll sich daran nichts ändern. „Wir kennen den Gegner nicht aber die Mannschaft weiss, dass eine gute Halbzeit in Sevelen nicht reichen wird, um dort zu bestehen.

Blau-Weiss Herongen – Blau-Weiss Auwel-Holt (So. 15 Uhr). Nach der klaren Niederlage in Rindern wollen Sebastian Tissen und sein Team wieder in die Spur finden. Allerdings erwarten die Heronger einen selbstbewussten Gast aus Auwel-Holt zum Derby. „Nach dem Sieg gegen Kevelaer wollen wir die positive Stimmung natürlich auch in diese Partie mitnehmen“, blickt Lars Allofs auf die anstehende Auswärtsaufgabe.

SG Kessel/Ho-Ha – SV Donsbrüggen (So. 15 Uhr). Nach drei Siegen in Folge musste der Aufsteiger aus Kessel gegen Kapellen-Hamb eine Niederlage hinnehmen. Doch Kessels sportlicher Leiter Gilbert Wehmen bringt es aus den Punkt: „Vom Dämpfer gegen Kapellen dürfen wir uns nicht beirren lassen. Bei Heimspielen geht es für uns immer darum, Punkte zu sammeln. Gegen Donsbrüggen sollen die Nächsten folgen.“ Gäste-Trainer Christian Roeskens blickt mit großem Respekt an die anstehende Aufgabe. „Das wird ein anderes Spiel als gegen Pfalzdorf. Ich erwarte einen unangenehmen Gegner. Wir müssen hellwach sein, den Kampf annehmen. Das Zweikampfverhalten wird spielentscheidend sein.“

GSV Geldern – Union Wetten (So. 16 Uhr). Auch diese beiden Kontrahenten mussten am vergangenen Sonntag Niederlagen hinnehmen, beide sogar auf eigenem Platz. Dabei zeigte der GSV gegen Uedem eine sehr ansprechende Leistung und hätte einen Punkt verdient gehabt. Mit Personalsorgen reisen die Gäste aus Wetten an. „Die Rotsperre von Simon Tombergs ist natürlich nicht erfreulich“, erklärt Spielertrainer Christian Offermanns und ergänzt im Hinblick auf den Gegner: „In Geldern erwartet uns die Wundertüte der Liga. Wir fahren dorthin, um einen Punkt mitzunehmen“