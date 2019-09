Fußball : Sandra Jung loste den Niederrhein-Pokal

Sandra Jung Schiedsrichter FVN. Foto: FVN/Nico Herbertz

Kreis Kleve In der Sportschule Wedau in Duisburg wurde am Mittwochabend das Achtelfinale im Niederrheinpokal ausgelost. Als Losfee fungierte Sandra Jung, Vorsitzende des Kreis-Schiedsrichterausschusses Kleve-Geldern.

