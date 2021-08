Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze kann auf einen großen Kader bauen

Weeze Trainer Sebastian Steinhauer will seine Mannschaft offensiver spielen lassen. Glück im Unglück: Torhüter Jendrik Ferdenhert hat sich nicht so schlimm verletzt wie befürchtet.

Sechs Jahre hatte Trainer Marcel Zalewski beim Fußball-Bezirksligisten TSV Weeze das Sagen. Damit ist seit Juni Schluss. Sein Nachfolger ist Sebastian Stein­hauer. Er hat Stationen in Krefeld, Wachtendonk und Winnekendonk hinter sich und wünscht sich für sein neues Team vor allem eins: „Es wäre schön, wenn wir mal wieder eine vollständige Spielzeit absolvieren könnten.“ Auf ein konkretes Saisonziel hat sich der TSV noch nicht festgelegt. „Wir wollen aber mit dem Abstieg nichts zu tun haben und an die gute Platzierung der Abbruch-Spielzeit anknüpfen“, so der Coach. Da stand der TSV auf Platz vier.