Vandalismus in Elsen : Mit schwerem Stein auf zwei Bankautomaten eingeschlagen

Vandalismus in Elsen

Vorerst außer Betrieb: einer der beiden Geldautomaten in Elsen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Elsen Diesmal war es kein versuchter Sprengstoff-Anschlag auf einen Geldautomaten, sondern „nur“ ein Fall von Vandalismus. Der ist allerdings mit Ärger für die Kunden der Sparkassen-Filiale in Elsen verbunden: Denn die können vorerst kein Bares mehr an der Richard-Wagner-Straße ziehen.

Was geschehen ist: „Ganz offensichtlich hat jemand am Sonntag mit einem schweren Stein auf die beiden Serviceautomaten im Vorraum unserer Zweigstelle eingeschlagen“, berichtet Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei wurden die Displays der beiden Geräte so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. „Wir geben unser Bestes, um die Terminals wieder ans Laufen zu bringen“, sagt Meiser. Die erforderlichen Ersatzteile seien bereits bestellt worden.