Tennis-Medenspiele : TC Reichswalde kurz vor dem Aufstieg

Den TC Reichswalde, hier Herbert Schneider, trennt nur noch ein Sieg vom Aufstieg in die höchste Klasse. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Herren 65 bleiben nach einem kampflosen 9:0 Spitzenreiter der Niederrheinliga und können am nächsten Dienstag den Sprung in die Regionalliga perfekt machen. Die Herren 65 des TC Issum erreichen in der Ersten Verbandsliga im Top-Spiel ein 3:3.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben den nächsten Schritt zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gemacht, ohne dafür auch nur einen Ball zu schlagen. Die Mannschaft kam in der Tennis-Niederrheinliga am Dienstag zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg und steht weiter mit weißer Weste an der Tabellenspitze. ETB Schwarz-Weiß Essen konnte für die Partie in Reichswalde kein Team stellen, weil einige Akteure verletzt oder erkrankt waren.

Deshalb trennt den TC Reichswalde jetzt nur noch ein Erfolg vom Aufstieg in die Regionalliga, der höchsten Spielklasse in Deutschland. Den will die Mannschaft am kommenden Dienstag, 10 Uhr, auf eigener Anlage schaffen. Der Spitzenreiter erwartet dann den Tabellendritten Stadtwald Hilden, der seit gestern aus dem Rennen um den Aufstieg ist. Denn er verlor das Duell der Verfolger gegen den Zweiten SC Remscheid mit 3:6.

„Wir haben es weiter selbst in der Hand und wollen jetzt auch unbedingt den Aufstieg schaffen. Ich gehe davon aus, dass wir zur entscheidenden Partie gegen Hilden in Bestbesetzung antreten können“, sagte Hans Reder, Mannschaftsführer der Herren 65 des TC Reichswalde, die vor zwei Jahren den Sprung in die Niederrheinliga geschafft hatten.

Den ersten Saisonsieg feierten die Herren 65 des Rinderner TC in der Ersten Verbandsliga. Nach einem Remis und einer Niederlage in den ersten beiden Begegnungen gab es im Heimspiel gegen den TC Mehrhoog einen ungefährdeten 6:0-Erfolg. „Jetzt wollen wir auch unsere letzte Partie noch gewinnen, um den dritten Tabellenplatz zu verteidigen“, sagte Mannschaftsführer Rudolph Sievert, der sein Einzel mit 6:4, 6:0 für sich entschied. Helmut Kaufmann (6:2, 6:2), Werner Fastenrath (6:0, 6:1), Norbert Ebbers (6:2, 6:0), Helmut Kaufmann/Norbert Ebbers (6:1, 6:1) und Werner Fastenrath/Klaus Reinhardt (6:1, 6:2) blieben bei ihren Erfolgen ebenfalls ohne Satzverlust.

Die Herren 65 des TC BW Issum erreichten in der Ersten Verbandsliga ein 3:3 im Top-Spiel gegen Spitzenreiter DJK Holzbüttgen. „Wir wollten zwar unbedingt einen Sieg schaffen, weil wir dann noch die Chance gehabt hätten, den Gegner von Platz eins zu verdrängen. Doch das Resultat geht auf jeden Fall in Ordnung“, sagte der Issumer Spitzenspieler Michael Sonntag, der das Top-Einzel deutlich mit 6:2, 6:0 gewonnen hatte. Auch Rainer Cervik (6:1, 6:1) war erfolgreich, während Hans-Wilhelm Canders (1:6, 5:7) und Hartmut Meyer (1:6, 1:6) unterlagen. Im Doppel siegten Michael Sonntag/Rainer Cervik. Hans-Wilhelm Canders/Hartmut Meyer mussten beim Stand von 3:6, 0:1 aufgeben.