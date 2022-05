Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum gratuliert dem Meister

Wachtendonk Der Landesligist verliert nach einer schwachen ersten Halbzeit beim künftigen Oberligisten SV Sonsbeck mit 1:4. Guido Contrino verabschiedet sich.

Nach der Pause waren die Wachtendonker dann aber deutlich präsenter, der Meister längst nicht mehr so bissig. In der 65. Minute verkürzte Markus Müller auf 1:3. Zwei Riesenmöglichkeiten vergaben in der Schlussphase Malek Bongers und Kevin Zülsdorf, in der Schlussminute traf Sebastian Leurs zum 4:1-Endstand für den Gastgeber. Somit musste sich Guido Contrino mit einer Niederlage aus Wachtendonk verabschieden. „Nach der Pause hat sich mein Team noch einmal reingehängt, aufgrund der ersten Hälfte ist der Sieg für die Sonsbecker aber völlig verdient“, so Contrino.