Handball-Regionalliga der Männer : TV Aldekerk ist Meister

Kerken Die Mannschaft von Trainer Nils Wallrath gewinnt vor mehr als 700 Zuschauern in der Vogteihalle das Traumfinale gegen interaktiv.Handball mit 36:34.

Eine dramatische Schlussphase, viele Emotionen und eine begeisternde Stimmung in der mit mehr als 700 Zuschauern ausverkauften Vogteihalle – Handball-Fan, was willst du mehr? Das Traumfinale in der Männer-Regionalliga hielt am Donnerstagabend, was man sich im Vorfeld vom Duell zwischen dem Spitzenreiter TV Aldekerk und dem zwei Punkte schlechteren Verfolger interaktiv.Handball aus Ratingen versprochen hatte. Und es gab das aus den vergangenen Spielen des TV Aldekerk gewohnte Bild. Die Mannschaft von Trainer Nils Wallrath tanzte nach dem Abpfiff ausgelassen auf dem Parkett, weil sie mit einem 36:34 (17:20)-Erfolg ihr Meisterstück gemacht und den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft hatte. Es war der zehnte Sieg in Folge.