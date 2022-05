Fußball-Bezirksliga : Spitzenreiter gewinnt am Bresserberg

Kleve/Straelen Mit einem hart erkämpften 1:0 beim 1. FC Kleve II behaupten die Sportfreunde Broekhuysen ihren Vier-Tore-Vorsprung auf Verfolger Viktoria Goch. Die Rot-Blauen trennt nur das Torverhältnis von einem Abstiegsplatz.

Broekhuysens Spielertrainer Sebastian Clarke war stolz auf seine Schützlinge. „Wir sind natürlich total zufrieden. In dieser entscheidenden Phase zählt jeder Punkt. Wir wussten, was uns hier erwartet. Der 1. FC Kleve II ist heimstark, wir tun uns auf deren Kunstrasenplatz traditionell schwer. Es ist einfach so, dass wir heute das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten. Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis“, so Clarke.